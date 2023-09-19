Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'dan kaçırdığı çocukları BM'de gündeme getirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya tarafından kaçırılan on binlerce çocuğun durumunu dile getirerek, bu durumun bir soykırım olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Rusya tarafından kaçırıldığını bildiğimiz on binlerce çocuk var. Çocukları evlerine döndürmeye çalışıyoruz ama zaman geçiyor. Onlara ne olacak? Rusya'da çocuklara Ukrayna'dan nefret etmeleri öğretiliyor ve aileleriyle tüm bağları koparılıyor. Bu açıkça bir soykırımdır" dedi. - NEW YORK