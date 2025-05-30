Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya, ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya, ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor'
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya dünyanın ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor ve saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya dünyanın ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor ve saldırılarını sürdürüyor. Üstelik 'bin kişiye bin kişi' takasının hemen ardından hazırlayacaklarını vadettikleri sözde mutabakat metnini bir haftadan uzun süredir teslim etmedi. Ne Ukrayna ne de Türkiye bu konuda herhangi bir belge almış değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldim. Adil ve kalıcı bir barış sağlama çabalarımızı destekledikleri için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim. Özellikle, bin vatandaşımızın Rus esaretinden kurtarılmasını mümkün kılan toplantının düzenlenmesinde verdikleri destek için minnettarız. Rusya tarafından tutulan tüm Ukraynalıların geri dönmesi en öncelikli konularımızdan biridir" dedi.

"Rusya, bir sonraki muhtemel toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor"

Bakan Fidan ile iki ülke arasındaki diplomatik çabaları ele aldıklarını kaydeden Zelesnkiy, "Rusya, dünyanın ateşkes çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor ve saldırılarını sürdürüyor. Üstelik, bin kişiyle bin kişi takasının hemen ardından hazırlayacaklarını vadettikleri sözde mutabakat metnini bir haftadan fazla süredir teslim etmedi. Ne Ukrayna ne de Türkiye bu konuda herhangi bir belge almış değil. Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin net olması ve müzakerelerin iyi hazırlanması gerekir. Maalesef Rusya, bir sonraki muhtemel toplantının sonuçsuz kalması için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Diplomasiyi etkili kılmaya yönelik tüm iş birliklerimizi Türkiye ile değerli buluyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tutarlı ve tam desteği için minnettarız" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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