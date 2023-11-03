Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Özel Harekat Kuvvetleri Komutanını görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'nun görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Horenko'nun yerine Sergey Lupançuk atandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna silahlı kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Viktor Horenko'nun görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
İlgili kararname Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi internet sitesinde yayınlandı.
Kararnamede, Horenko'nun Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı görevinden alındığı belirtildi.
Zelenskiy'in imzaladığı başka bir kararnamede de Özel Kuvvetleri Komutanlığına Sergey Lupançuk'un atandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Politika