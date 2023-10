Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kupyansk-Liman'daki Tugayları Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yoğun çatışmaların devam ettiği Kupyansk-Liman yönünde görevli tugayları ziyaret ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kupyansk-Liman yönünde görevlerini sürdüren tugayları ziyaret ettiğini belirtti.

Tugay komutanlarıyla savaş alanındaki operasyonel durumu, güncel konuları ve ihtiyaçları görüştüğüne işaret eden Zelenskiy, "Tugaylarımızın her biri, işgalcileri yok eden her asker, ileriye doğru attığı her adımıyla Ukrayna'nın kesinlikle kazanacağını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, muharebe görevinde başarılı olan askerleri ve doktorları ödüllendirdiğini kaydetti.

Kupyansk yönündeki çatışmalarda yer alan Leopard 2 tankları ve CV-90 piyade savaş araçları gibi ekipmanları incelediğini belirten Zelenskiy, askerlerin bu teçhizatın kullanım sonuçlarından memnun olduğunu ifade etti.

Rusya, Ukrayna topraklarına 31 İHA ve seyir füzesiyle saldırı düzenledi

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rusya'nın Ukrayna topraklarına 31 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve bir "İskander-K" seyir füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

İHA'lar ve füzenin Rusya'nın kontrolündeki Kırım'dan gönderildiği aktarılan açıklamada, "Hava savunma kuvvetlerinin Ukrayna savunma kuvvetlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde 29 Şahed-131/136 tipi İHA ve bir İskander-K seyir füzesi imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da son bir günde cephe hattında 35 çatışma çıktığı duyuruldu.

Rus ordusunun Donetsk bölgesinin Andriyivka ve Avdiyivka bölgelerinde kaybettiği mevzileri geri almaya çalıştığı, ancak başarısız olduğu ileri sürülen açıklamada, Ukrayna birliklerinin Donetsk'in Staromayorske ve Rivnopol yerleşim yerlerinde Rusya'nın saldırılarını başarıyla püskürttüğü ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Melitopol, Bahmut yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğü, Herson yönünde karşı batarya önlemleri aldığı, Rusya'nın ikmal depolarını imha ettiği kaydedildi.

Son bir günde Ukrayna savunma güçlerinin Rus askerlerinin, silah ve teçhizatlarının yoğunlaştığı bölgelere 11 saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, Ukrayna ordusunun ayrıca Rusya'ya ait bir uçaksavar füze sistemini vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna füze birliklerinin de Rus askerlerinin, silahlarının ve teçhizatının yoğunlaştığı 2 bölgeyi, 2 elektronik harp istasyonunu ve 4 topçu silahını vurduğu bilgisi paylaşıldı.