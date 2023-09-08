Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, eski İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Kiev'de buluştu. Zelenskiy, Johnson'a Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson ile birlikte Kiev'de çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Ülkesine verdiği destek için Johnson'a teşekkür eden Zelenskiy, Johnson'un, savaşın ilk saatlerinden bu yana Ukrayna'yı desteklediğini ve Ukrayna'yı Rus saldırganlığından korunmaya yardım ettiğini belirtti.

Zelenskiy, "Şimdi de Ukrayna'ya uluslararası destek sağlamaya devam ediyor. Enerjin için teşekkür ederim, dostum." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Johnson'un Zelenskiy ile birlikte Kiev'de düzenlenen "Gelecek Ukrayna'da Belirleniyor" temalı Yalta Avrupa Stratejisi'nin 18. toplantısına katıldığını belirtti.

Yermak, " Ukrayna'nın büyük dostu Boris Johnson bugün bizimle birlikte." ifadesine yer verdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre Johnson, Kiev Bölge Rehabilitasyon Tıp Merkezini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, forumda yaptığı konuşmada, Çin'in ve Küresel Güney'in Ukrayna barış formülünün uygulanmasına dahil olması Rusya'nın gerçek anlamda siyasi ve ekonomik izolasyonunu sağlayacağını belirtti.

Ukrayna'nın barış formülünün uygulanması için doğru bir strateji seçtiğine işaret eden Zelenskiy, barış formülüyle ilgili ulusal güvenlik konularından sorumlu danışmanlar düzeyinde toplantıların Kopenhag ve Cidde şehirlerinde yapıldığını hatırlattı.

Zelenskiy, danışmanlar düzeyinde üçüncü toplantıya hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Bundan (üçüncü toplantıdan) sonra ilk liderler zirvesine gidebiliriz. ve bu zirvede mümkün olduğunca çok sayıda ülkeyi bir araya getirmeliyiz." dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın, başta nükleer, gıda güvenliği ve genel olarak barış olmak üzere Barış Formülü'nün maddeleri konusunda ortakların önerilerini dinlemeye hazır olduğunu söyledi.