Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Eğer liderler seviyesinde koşulsuz ateşkes görüşülecekse ben buradayım

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya tarafı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor. Ateşkesten yana değiller. Eğer koşulsuz ateşkes, direkt devlet liderleri seviyesinde görüşülecekse ben buradayım. Ateşkes gerçekleşmeyecekse, ikili görüşmeler yapılmayacaksa biz partnerlerimizden daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz" dedi.

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyete teşekkür ederek başlayan Zelenskiy, "Türkiye Cumhuriyeti halkına, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri destek için teşekkürler. Bugün görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafınca bir kez daha teyit edildi ve bu süregelen destek, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna ilişkin sinyaller benim için çok önemliydi. Bu aynı zamanda şahsi dostluğumuz ve siyasi olarak birbirimize olan desteğimizin de güzel bir simgesiydi" dedi.

'TEMSİL EDECEKLER ARASINDA KARAR ALICILAR OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ'

Ukrayna tarafı olarak en üst seviyede heyetle temsil edilmekte olduklarını belirten Zelenskiy, Rusya'nın aynı şekilde karşılık vermediğini ifade ederek, tepki gösterdi. Zelenskiy, "Türkiye heyetimizi yine aynı seviyede karşıladı. En üst seviyede görüştük diyebilirim. Rusya tarafının heyetinin seviyesini öğrendiğimizde ciddiyetle yaklaşmadıklarını gördük gerçekten müzakere sürecine. Maalesef ki şu an için temsil edecekler arasında karar alıcılar olmadığını görüyoruz. Oysa ki bu teklif aslında Rusya'dan gelmişti direk görüşmelere yönelik. Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ın da desteği vardı. Liderler görüşmeli demişti ama elimizde bu var. Rusya tarafının düşük seviyede temsil edilmesine rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Trump'a ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine saygımızdan ötürü, bizler kendi kararlılığımızı, barışa giden yolda kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz. ve en azından ilk adımların atılması, tırmanmanın engellenmesinin ve özellikle de ateşkesin sağlanmasına yönelik niyetimizden ötürü İstanbul'a heyetimizi yollamayı kararlaştırdım. Bizler bu görüşmelerin olması gerektiğinin düşüncesindeyiz. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve ABD dörtlüsünün de temsil edilmesi gerekmekte" ifadelerini kullandı.

'ABD VE TÜRK TARAFINDAN BELİRLİ NET SİNYALLERİ BEKLİYORUZ'

Rusya tarafının bu görüşmelere ciddiyetsiz tavrını devam ettirdiğini, savaşı bitirmek istemediğini öne süren Zelenskiy, "Ama en azından bu müzakereler sırasında bir ilerleme olur diye umuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemizi yaptık. Yarın kendisiyle Avrupa politik toplumunun Tiran'da gerçekleşecek zirveye katılma kararı aldık. Bu görüşme çok öncesinden ayarlanmıştı. 40'ın üzerinde lider temsil edilecek orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdik ve bizim Türkiye'deki heyetimiz temsil edilecek. Mutlaka ABD'li mevkidaşlarımızla da görüşeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti temsilcileriyle de görüşeceğiz. Böyle bir görüşme olacak evet. Biz mutlaka Rusya Federasyonu'nun da temsil edeceği bir formatta da görüşeceğiz. Umarım bu görüşme gerçekten gerçekleşir. ve bu sadece bir gösteriş değil, artık müzakerenin sadece sözde değil gerçekten gerçekleşeceğini umarız. Gündeme ilişkin ise bizimkilerin yetkisi belli herkes için açıktır diye umuyorum. Biz şu anda ABD ve Türk tarafından belirli net sinyalleri bekliyoruz diyebilirim. Bir şeylerin somutlaşması için, hangi saatte görüşecek, bugün veya yarın hangi saatte nasıl görüşme gerçekleşecek? Biz heyetimizi İstanbul'a yarın yollamış bulunacağız. Yani demek istediğim hiç kimse küçük bir barışa yönelik adımı bile pas geçmeyeceğiz. Biz yapıcı olacağız. Bu görüşmelerde, müzakerelerde bulunacağız farklı formatlarda" diye konuştu.

'GÖRÜŞME, SANKİ DEDİKODUDAN İBARETMİŞ GİBİ YANSITILDI'

Zelenskiy, ateşkesin görüşme olmadan da mümkün olması halinde buna hazır olduğunun altını çizerek, "Rusya, medya üzerinden Putin'in net ve direk görüşmelere hazır olduğunu ifade etti. ve ben buna hemen tepki verdim bildiğiniz üzere. Kendisi 15 Mayıs dedi. Ben tamam geliyoruz dedim. ve ben bu tarihte geldim. Sonrasında yeni bir bilgi geldi. Henüz belirgin değilmiş gibi yani bu sanki dedikodudan ibaretmiş gibi yansıtıldı. Bence bütün taraflar müzakereler hazırlığını teyit etmelidir ve ilk şart olarak koşulsuz tam ateşkes olmalıdır. Eğer tam koşulsuz ateşkes mümkünse bugün teknik heyetler seviyesinde liderler olmaksızın, bizim bir sorumuz yok. Tamam görüşmemize gerek yok. Çünkü bu ilk adım atılmış demek olacaktır. Eğer bir yerlerden sinyaller varsa, Rusya Federasyonu tarafından eğer koşulsuz ateşkes ve benzeri şeyler, en yüksek, direkt devlet liderleri seviyesinde görüşülecekse evet ben buradayım ve direk görüşmeleri için hazırız diyoruz. Hepimiz anlıyoruz ki adil bir barış olmalıdır ve Ukrayna'nın güvenlik garantileriyle Birleşmiş Milletler Tüzüğü'ne yönelik olmalıdır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da ifade ediyor. Diğer bütün müttefiklerimiz de ifade ediyor. Ukrayna da bunu teyit ediyor. Herkes toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her bir devletinkini desteklemeli ve kabul etmelidir. Bugünkü heyetin seviyesine veya alınacak alınamayacak kararlara gelecek olursak, bir kez daha altını çizmek isterim, bir kez daha heyet seviyesinin önemi şu aşamada olmaz. Eğer hepimiz sonuç istiyorsak, heyetin seviyesi karar almaya müsaitse biz kararlılığımızı ifade etmek istiyoruz. Biz hızlı bir şekilde barışa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

'DEMEK OLUYOR Kİ RUSYA BU SAVAŞI BİTİRMESİ GEREKTİĞİNİ HİSSETMİYOR'

Rusya'ya yönelik yaptırımların artarak müzakerelerin zorunlu kılınması gerektiğine dikkat çeken Zelenskiy, "Bizim hepimizin yetkisi var. Rusya bir şey göstermeliydi. ya yüksek seviyede bir heyet veya liderler seviyesine çıkarılmalıydı. veya belirli kararlar alınmalı, Rusya bir şey yapmalıydı. Eğer böyle adımlar atılmıyorsa bu demek oluyor ki savaşın bitmesine ilişki müzakereleri yapmaya hazır değiller, karar vermeye hazır değiller. Bu da demek oluyor ki; siyasi iradenin yetersizliğinden söz edebiliriz, Rusya bu savaşı bitirmesi gerektiğini hissetmiyor, siyasi, ekonomik ve diğer seviyelerdeki baskı, Rusya Federasyonu'na yönelik eksiktir. Tam da bu nedenle eğer ateşkes gerçekleşmeyecekse, ciddi kararlar alınmayacaksa, ikili görüşmeler yapılmayacaksa biz o zaman partnerlerimizden Rusya'yı müzakereye, hızlı bitirmeye teşvik edecek daha kapsamlı yaptırımlar bekliyoruz. En azından bu yaptırımlar bizim bu savaşın bitirilmesine ilişkin konuşmalarımızı hızlandırmalı. Görüşmelerimizi hızlandırmalı. Son haftalarda bildiğiniz üzere çok fazla çalışıldı. ABD tarafından dahi birçok yaptırım paketi görüşüldü. Avrupa ülkelerince de ve aynı zamanda küresel Güney ülkelerinden de. Biliyorsunuz onlar yaptırımlara destek olmuyorlar. Ancak Rusya şu anda bu savaşı bitirmek istemediğini açık bir şekilde dünyaya duyuruyor. ve bence buna küresel Güneyden de tepki gelmelidir baskı şeklinde" değerlendirmesinde bulundu.

'BU ŞAHISLARIN MEVKİDAŞI NEREDEDİR'

Rus heyetinin temsil seviyesinin taraflara da saygısızlık olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Biz şu an Ankara'dayız. Bundan sonra İstanbul'a müzakere grubumuzu ekliyoruz. Ankara'ya kendisi gelmedi. İstanbul'a gelmeyecekse biz dünyada dolaşıp Rus aramayacağız. Bence dünya bu konuda, tarafların müzakere masasına oturup savaşı bitirmeleri için bize yardımcı olmalı. Görüşmenin gündemine ilişkin ne yüksek seviyede heyetin temsiliyeti, ne saati belli. Bu şahsi bir saygısızlıktır. Ruslar zaten bize saygı duymaz. Biz bunu biliyoruz ve bizdeki bu saygı göstermeme karşılıklıdır. Ancak burada üçüncü taraflar var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sayın Başkan Trump'a bir saygısızlık var. Sayın Trump büyük bir grup yönlendirdi. Savaşın tarafları kim? Rusya ve Ukrayna. Amerika Dışişleri Bakanı burada. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan var. Ukrayna Dışişleri Bakanı var. Bu şahısların mevkidaşı nerededir? ve bu saygısızlık sadece Ukrayna'ya yönelik değil, herkese yöneliktir ve bence en önce Türkiye'yedir. Çünkü görüşme burada yapılacaktı" dedi.

'DİPLOMASİNİN ÇOK UZUN ZAMANDIR TERK EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ'

Toprak bütünlüğünün tartışmaya kapalı olduğunu vurgulayan Zelenskiy şöyle konuştu:

"Kırım, Ukrayna devletinin bir parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, çok şükür ki bu tutumumuzu desteklemekte, bizi anlamakta. Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nde de böyle geçiyor. Kırım Ukrayna'dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi de toprak bütünlüğünü ele aldığımızda her zaman, 'Ben sana bir kez daha teyit ederim ki, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyorum. Kırım'ın işgalini geçici işgalini tanımıyoruz. Rusya'nın değildir. Kırım Ukrayna'nındır', bunu her zaman söylüyor. ve ben de bunun için kendisine minnettarım. Benim de tutumum budur. Kendisinin de tutumu budur. Bütün dünyanın çoğunluğunun da budur. Bu nedenle bizler toprak bütünlüğünü görüşemeyiz çünkü bu Ukrayna Anayasası'na aykırıdır. Toprakların ne olacağı, ne yapılacağı bunlarla nasıl yeniden inşa edileceği veya toprak bütünlüğümüzün nasıl sağlanacağı, insani krizlerle nasıl mücadele edileceği, bunları konuşmaya elbette hazırız. Özellikle krizleri nasıl çözeceğimizi, sorunları nasıl halledeceğimizi. Ama her zaman altını çizdiğimiz gibi bu benim sarsılmaz pozisyonumdur. Hukuki olarak hiçbir Ukrayna toprağının işgal altında olduğunu, Rusya'ya ait olduğunu hiçbir zaman tanımayacağız. Ukrayna Devleti'nin yüzde 20'sinin işgal altında olması diplomasi midir sizce? Toplu mezarlar, toplu cenazeler, diplomasinin normali midir, doğası mıdır? Günümüz dünyasında zorla tehcir edilmesi, 20 bin Ukraynalı çocuğun Rusya'ya kaçırılması diplomasiye mi benziyor? Böyle çok şey var. Burada kendi Ukrayna anlatılarımı başlattım demeyin diye, öyle şeyleri propaganda olarak adlandırmaları bile acı veriyor ama diplomasinin çok uzun zamandır terk edildiğini söyleyebiliriz."