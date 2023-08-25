Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'e resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı. Zelenskiy, görüşmede barış formülü, Küresel Barış Zirvesi hazırlıkları ve Rusya'nın Karadeniz tahıl koridorunu abluka altına almasının yarattığı riskler gibi önemli konuları ele aldıklarını belirtti. Ayrıca Zelenskiy, Türkiye'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.