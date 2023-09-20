Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, BM'deki veto yetkisinin reform edilmesini istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki Ukrayna konulu oturumda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM'deki veto yetkisinin reform edilmesi gerektiğini söyleyerek, "BM'deki kördüğüm, veto gücünün bir saldırgana verilmesinden kaynaklanıyor" dedi.

ABD'nin New York kentinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama başkanlığında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna konulu oturumda bir araya geldi. Şubat 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze bir BM Genel Kurul oturumuna katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM'nin sistemini eleştirdi. Konuşmasının başında Rusya'nın Ukrayna'ya 574 gündür saldırılarını sürdürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Hala Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyeleri arasında yer alan devletin topkeyün saldırıları 574 gündür devam ediyor. Rusya on binlerce insanımızı öldürdü milyonlarca insanımızı mülteci durumuna düşürdü. Birçok ülke savaş gerçeğinin farkında. Bu, Ukrayna toprak ve kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlayan Rusya'nın, milletimize karşı suç teşkil eden sebepsiz saldırısıdır. Rusya'nın saldırganlığını, BM Şartı ihlali olarak gören tüm ülkelere minnettarım. Ukrayna meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Ukrayna'ya silah konusunda yardım etmek, yaptırım uygulamak, saldırgana kapsamlı baskı uygulamak ve ilgili kararlara oy vermek, BM Şartı'nın korunmasına yardımcı olmak anlamına geliyor" dedi.

"BM'deki kördüğüm, veto gücünün bir saldırgana verilmesinden kaynaklanıyor"

Rusya'nın BM'deki veto hakkına eleştiri getiren Zelenskiy, Rusya'nın bu gücü bir silah olarak kullandığını savunarak, "Veto, nefrete ve savaşa takıntılı olanlar tarafından bir silah olarak kullanılmamalıdır. Bugün BM'nin içinde bulunduğu kördüğümün nedeni, veto gücünün bir saldırgana verilmesinden kaynaklanıyor. Rusya'nın kendi iradesiyle çaldığı ayrıcalığı geri vermeyeceğini görüyoruz. İşte bu nedenle BM Genel Kurulu'na vetoyu aşması için fırsat verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna ile müzakereleri reddetmiyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise oturumda yaptığı konuşmada, Ukrayna ile müzakereleri reddetmediklerini söyleyerek, "Müzakerelerden şuan bile vazgeçmiyoruz. Başkan Putin bunu yakın zamanda da dahil olmak üzere sürekli söyledi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'nın müzakerelere uzak durduğu sözlerine de yanıt veren Lavrov, "Eğer onlar (ABD) bu konuyla bu kadar ilgileniyorsa Zelenskiy'in bu kararnamenin iptal edilmesi (Rusya ile müzakereleri yasaklayan Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı kararname) için talimat vermenin zor olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaştan kendilerinin değil batılı ülkelerin sorumlu olduğunu öne süren Lavrov, "Bugün karşıtlarımızdan sadece 'işgal, saldırganlık, ilhak' sözlerini duyuyoruz. Uzun yıllardır Nazi rejimini nasıl beslediklerine dair tek bir söz yok" dedi. - NEW YORK