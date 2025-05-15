Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ZELENSKİY İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi, heyetlerini takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Erdoğan'ın, Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm yönleriyle ele alınması bekleniyor.