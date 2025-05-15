Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış müzakereleri vesilesiyle Rusya ve Ukrayna heyetlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirtmesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye geldi. Saat 12.00'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen Zelenskiy, yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Zelenskiy, resmi törenle karşılandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır. Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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