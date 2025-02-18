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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ankara'ya Resmi Ziyarette Bulundu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşme öncesinde resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Zelenskiy, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından karşılandı. Bakan Bolat, ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Zelenskiy'i Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek olan Zelenskiy'i Ticaret Bakanı Bolat havalimanında karşıladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık. Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke halklarının refahına katkılar sağlamasını diliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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