Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB üyelik müzakereleri için gerekli tavsiyeleri uyguladıklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüşerek Ukrayna'nın savaş sırasında bile reformları yapmaya devam ettiğini ve AB üyelik müzakereleri için gerekli tavsiyeleri uyguladıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın savaş sırasında bile gerekli reformları yapmaya devam ettiğini, Avrupa Birliğine (AB) üyelik müzakerelerini başlatmak için gerekli tavsiyeleri uyguladıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen AB Komisyonu Başkanı Ursulan von der Leyen ile bir araya geldi.

Zelenskiy ve Leyen, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, açıklamasında, Ukrayna'nın AB üyeliği yolunda özel koşullar talep etmediğini ve AB'nin tüm tavsiyelerini yerine getirmekte olduğunu aktardı.

Ukrayna'nın savaş sırasında bile gerekli reformları yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Üyelik müzakerelerini başlatmak için gerekli tavsiyeleri uygulamaya koyduk. Bunlar hukukun üstünlüğü, insan haklarının ve ulusal toplulukların özgürlüğünün korunması, devlet kurumlarının çalışmalarında daha fazla şeffaflık ve devletimizin ve yolsuzlukla mücadele altyapısının güçlendirilmesiyle ilgilidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın reformlara devam edeceğine işaret eden Zelenskiy, yolsuzlukla mücadele sisteminin etkin çalışabilmesi için daha fazla imkan sağlayacak mevzuat hazırladıklarını, uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığına ilişkin bir yasa tasarısının parlamentoya sunulduğunu aktardı.

Zelenskiy, Ukrayna ile Rusya arasında olası barış müzakerelerinin görüşüldüğü yönündeki iddialara ilişkin, "Herkes benim Ukrayna toplumunun tutumuyla örtüşen tutumumu biliyor. Bugün kimse bana baskı yapmıyor. Tüm bunlar savaşın başında ve savaştan önce vardı. Bugün de AB ve ABD liderlerinden kimse bana baskı yapmıyor." dedi.

Ukrayna'nın toprak tavizi vermeyeceğinin altını çizen Zelenskiy, "Şimdi Rusya ile oturup konuşmak ve ona bir şeyler vermek gibi bir şey olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, savaş başlangıcında Ukrayna'nın topraklarından vazgeçmesi, Rusya'yı tanıması ve Avrupa ile NATO'dan vazgeçmesi gerektiği yönünde sinyaller aldığını belirterek, ancak Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini ifade etti.

Cephedeki durumla ilgili farklı görüşlerin olduğunu belirten Zelenskiy, şimdilik savaşmaktan başka bir alternatifleri olmadığını söyledi.