Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB ile üyelik müzakerelerine başlama umudunu dile getirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Michel ve Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşerek, Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerine başlamak ve entegrasyon sürecine daha da yakınlaşmak için siyasi karar alınmasını umduklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) aralıkta Ukrayna'nın üyelik müzakerelerine başlamak ve entegrasyon sürecine daha da yakınlaştırmak için çok ihtiyaç duydukları siyasi kararı alacağına inandıklarını bildirdi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Taraflar, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, "meydan" olaylarının yaşanmasından bu yana geçen 10 yıl içinde Ukraynalıların AB'ye giden yolun önemli bir kısmını katettiğini söyleyerek, "Tüm Avrupa, Ukrayna'ya inandı ve bizi anladı. Ukraynalılar, tüm Avrupa'ya özgürlüğün korunmasını garanti edebildi. Ukrayna'nın sadece halkını ve bağımsızlığını savunabilen değil, aynı zamanda değişebilen, kurumlarını güçlendirebilen, tam ölçekli savaş sırasında bile çalışmalarına şeffaflık ve verimlilik katabilen bir Avrupa devleti olduğunu kanıtladık." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Sandu ve AB Konseyi Başkanı Michel'in Onur ve Özgürlük Günü'nde Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna'nın Avrupa yolundaki başarısını simgelediğine işaret etti.

Sandu ile görüşmede, özellikle Ukrayna ve Moldova vatandaşları için her iki ülkede güvenlik ve istihdam fırsatlarını artırma konusunu ele aldıklarını kaydeden Zelenskiy, "Moldova halkının, bizimle tüm Avrupa ile birlikte sosyal adaleti, uzun ve istikrarlı bir ekonomik büyümeyi elde edeceğinden eminim." dedi.

Zelenskiy, Michel ile görüşmede, Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlaması konusunu ele aldıklarını aktararak, "Ukrayna, herhangi bir ülkenin AB'ye giden yolunun hediye değil, liyakat yolu olduğunun farkında. Ukrayna, üzerine düşen görevi yerine getiriyor. AB'nin de söz verdiği gibi kendi üzerine düşeni yapmaya hazır olacağına inanıyoruz, böylece aralıkta katılım müzakerelerine başlamak ve tam entegrasyon sürecine daha da yakınlaştırmak için çok ihtiyaç duyduğumuz siyasi karar alınmış olacak." ifadesini kullandı.