Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yeni Savunma Bakanı'nın görevlerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov'un öncelikli görevlerine dair yaptığı açıklamada, "Güven bu savaştaki ana silahımızdır. Rustem Umerov'un tüm bu görevleri yerine getirebileceğinden eminim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov'un öncelikli görevlerine dair açıklamada bulundu. Zelenski, "Bugün, Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Rustem Umerov'u tanıttım. Öncelikli görevleri, bakanlığın tüm savunma sektörü için stratejik ve koordinasyon işlevlerini güçlendirmek, bireysel savaşçılara öncelik vermek ve bürokrasiyi azaltmak, uluslararası iş birliğini geliştirmek ve Ukrayna'nın NATO'ya katılım ev ödevini tamamlamasını sağlamak ve tüm savunma kuvvetlerimiz için belirli birimlerin başarılarını arttırmaktır. Ama en önemlisi, şeffaflık ve güven. Güven bu savaştaki ana silahımızdır. Rustem Umerov'un tüm bu görevleri yerine getirebileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Zelenski, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada "bakanlığın yeni yaklaşımlara ihtiyacı olduğunu" belirterek, Oleksii Reznikov'u görevden alma kararı verdiğini ve yeni Savunma Bakanı'nın da Rustem Umerov olacağını ifade etmişti. Bu açıklamanın ardından Reznikov, "Ukrayna ordusu için çalışmanın kendisi için bir onur" olduğunu ifade ederek istifasını sunduğunu açıklamış ve istifası Parlamento tarafından kabul edilmişti.