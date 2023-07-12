Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Basın Toplantısı Düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının, F-16'ların ne zaman Ukrayna'ya gönderileceğine ilişkin sorusunun ardından Zelenski, Stoltenberg'e dönerek, 'Cevap ver lütfen' dedi. Zelenski'nin ifadeleri, salonda gülüşmelere neden oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın ne zaman F-16'ları alacağına ilişkin gelen sorunun ardından Zelenski, Stoltenberg'e dönerek, 'Cevap ver lütfen' ifadelerini kullandı. Zelenski'nin bu söylemi, gülüşmelere neden oldu.

'EĞİTİMDEN SONRA UÇAKLAR VERİLECEK'

Gülüşmelerin ardından soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Ukraynalı pilotların eğitimi için hazırlıkların yapıldığını, daha sonra da uçakların verileceğini belirterek, 'Dün bir grup NATO müttefiki, Ukrayna'daki F-16 savaş uçağı pilotlarına eğitim vermek üzere bir koalisyon kurdu. Bu girişim ilk olarak Hollanda ve Danimarka tarafından başlatılmıştır. Şimdi diğer bazı müttefiklerin de katılmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bazı hazırlıklar halihazırda yapılmıştır ve eğitim mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. Bu şu anda gerçekleşmekte olan bir şey. Bu da F-16'ların temin edilmesini mümkün kılacaktır' dedi.