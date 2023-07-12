Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Basın Toplantısı Düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Zelenski'nin F-16'ların ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği konusundaki sorusuna Stoltenberg yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının, F-16'ların ne zaman Ukrayna'ya gönderileceğine ilişkin sorusunun ardından Zelenski, Stoltenberg'e dönerek, "Cevap ver lütfen" dedi. Zelenski'nin ifadeleri, salonda gülüşmelere neden oldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Volodimir Zelenskiy Jens Stoltenberg Ukrayna Politika Haberler