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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Basın Toplantısı Düzenledi

Politika Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Zelenski'nin F-16'ların ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği konusundaki sorusuna Stoltenberg yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-NATO Konseyi Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının, F-16'ların ne zaman Ukrayna'ya gönderileceğine ilişkin sorusunun ardından Zelenski, Stoltenberg'e dönerek, "Cevap ver lütfen" dedi. Zelenski'nin ifadeleri, salonda gülüşmelere neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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