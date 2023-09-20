Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Gıda Krizini ve Çocukları Silah Olarak Kullandığını Belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın gıda krizini, enerjiyi ve çocukları birer silah olarak kullandığını belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna limanlarını abluka altına aldığını ve gıda krizini silah olarak kullandığını ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın nükleer enerjiyi de bir silah olarak kullandığını ve çocukların kaçırılması ve sınır dışı edilmesinin bir hükümet politikası haline geldiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın gıda krizini, enerjiyi ve çocukları birer silah olarak kullandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM Genel Kurulu'na hitabında, savaşın başlamasıyla Rusya'nın Ukrayna limanlarını abluka altına aldığını ve gıda krizini bir silah olarak kullandığını belirterek, "Savaşın başlamasından bu yana, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanları Rusya tarafından bloke edilmiştir. Tuna Nehri üzerindeki limanlarımız füzelerin ve insansız hava araçlarının hedefi olmaya devam ediyor. Bu da Rusya'nın, ele geçirdiği toprakların tamamını olmasa da bir kısmını tanıma karşılığında küresel piyasadaki gıda sıkıntısını silah olarak kullanma girişimidir. Rusya gıda fiyatlarını silah olarak kullanıyor. Etkisi Afrika'nın Atlantik kıyılarından Güneydoğu Asya'ya kadar uzanıyor. Tehdit ölçeği budur" dedi.

"TEHDİT DAHA BÜYÜK"

Zelenski, Rusya'nın nükleer enerjiyi bir silah olarak kullandığını, bu nedenle tehdidin daha büyük olduğunu vurgulayarak, "İkincisi, enerjinin silahlaştırılması. Dünya birçok kez Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığına tanık oldu. Kremlin, diğer ülkelerin liderlerini zayıflatmak için petrol ve gazı silah olarak kullandı. Şimdi tehdit daha da büyük. Rusya nükleer enerjiyi silah olarak kullanıyor" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR KAÇIRILIYOR"

Zelenski, daha önce çocukların kaçırılması ve sınır dışı edilmesinin bir hükümet politikası olmadığını, bunun ilk defa bu savaşta yapıldığını belirterek, "Üçüncü örnek ise çocuklardır. Ne yazık ki çeşitli terörist gruplar aileleri ve toplumları üzerinde baskı kurmak amacıyla çocukları kaçırmaktadır. Ancak daha önce hiçbir zaman toplu kaçırma ve sınır dışı etme hükümet politikasının bir parçası haline gelmemişti. Şu ana kadar da olmadı. On binlerce çocuğun ismini biliyoruz ve Rusya tarafından Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarında kaçırılan ve daha sonra sınır dışı edilen yüz binlerce çocukla ilgili kanıtlarımız var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu suçtan dolayı Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır" dedi.