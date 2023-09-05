Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk ve Zaporijya'yı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donetsk ve Zaporijya bölgelerini ziyaret ederek askerlerle görüştü ve sahadan gelen raporları değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Donetsk ve Zaporijya bölgelerini ziyaret etti. Bölgede konuşlanmış askerlerle görüştü ve sahadan gelen raporları değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Donetsk ve Zaporijya yaptığı ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Donetsk bölgesi. Donetsk operasyonel ve taktik grubunun bir parçası olarak Ukrayna'yı savunan muharip tugayları ziyaret ettik. Önemli raporlar, sorunlu konular, arttırılması gereken malzemeler, tugayların ikmalini sağlamak için yardımcı bir yönetim sisteminin oluşturulması, savaşçılarımızın motivasyonunun arttırılmasını konuştuk. Zaporijya yönü. Tavria operasyonel ve stratejik birlikler grubunun bir parçası olarak Rus saldırganlığının püskürtülmesinde görev alan muharip tugayların komuta yerlerini ziyaret ettik' dedi.