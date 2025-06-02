Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vilnius'taki basın toplantısında "Türk tarafının aracılığıyla belge değişimi gerçekleşiyor ve savaş esirlerinin serbest bırakılması için yeni bir hazırlık yapıyoruz" dedi. - VILNIUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika