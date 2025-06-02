Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vilnius'taki basın toplantısında "Türk tarafının aracılığıyla belge değişimi gerçekleşiyor ve savaş...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vilnius'taki basın toplantısında "Türk tarafının aracılığıyla belge değişimi gerçekleşiyor ve savaş esirlerinin serbest bırakılması için yeni bir hazırlık yapıyoruz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vilnius'taki basın toplantısında "Türk tarafının aracılığıyla belge değişimi gerçekleşiyor ve savaş esirlerinin serbest bırakılması için yeni bir hazırlık yapıyoruz" dedi. - VILNIUS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika