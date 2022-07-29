Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler'den işaret bekliyoruz" dedi. - ODESSA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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