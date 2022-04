Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Tüm sorumlular tespit edilerek cezalandırılacak'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı ima ederek ülkesindeki cinayet, tecavüz ve yağmalara karşı sorumluların bulunup cezalandırılacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 43'üncü gününün gecesinde Ukrayna ve dünya kamuoyuna yeni bir mesaj yayınladı. Ukrayna'nın savaş döneminde çok cesurca davrandığını ve bu cesaretini dünyaya yayacağını söyleyen Zelenskiy, "Dünyadaki herkes biz Ukraynalıların sahip olduğu cesaretin en az yüzde onuna sahip olsaydı, uluslararası hukuk için hiçbir tehlike olmazdı. Halkların özgürlüğü için hiçbir tehlike olmayacaktı. Cesaretimizi yayacağız. Özel bir küresel kampanya başlatalım. Dünyaya biraz bile değil tam cesur olmayı öğreteceğiz. Bazı kazanımlar zaten mevcut. Her şeyden önce, Rusya Federasyonu'na karşı mevcut yaptırımlarda kendini gösteriyorlar. Ancak henüz savaşı durdurmak için yeterli değil. Her şeyden önce, Ukrayna'nın savaş alanında kazanmamızı sağlayacak silahlara ihtiyacı var. Bu da Rusya'ya karşı olabilecek en güçlü yaptırım olacaktır" dedi.

"Rusya her platformda kaybetmeye devam ediyor"

Rusya'nın bazı platformlarda güç kaybetmeye devam ettiğini savunan Zelenskiy, "Bugün iyi diplomatik haberlerimiz var. Rusya, kendisi için oldukça rahat olduğunu düşündüğü platformlarda bile yavaş yavaş kaybediyor. Özellikle BM Genel Kurulu, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğini askıya alma kararını onayladı. Rusya'nın uzun zamandır insan hakları kavramıyla hiçbir ilgisi yok. Belki bir gün bu değişir. Ancak şimdiye kadar, Rus devleti ve Rus ordusu, gezegendeki özgürlük, insan güvenliği ve insan hakları kavramı için en büyük tehdittir. Buça'dan sonra bu zaten aşikardır" ifadelerini konuştu. Buça ve Mariupol'de yaşanan sivil ölümlerle ilgili Rusya'yı suçlayan ve Ukrayna'nın başka bir kenti olan Borodyanka'da da bu manzaralara rastlanıldığından bahseden Zelenskiy, "Orada durum çok daha kötü" yorumunu yaptı.

"Tüm sorumlular tespit edilerek cezalandırılacak"

Buça'da yaşananlarla ilgili Rusya'yı eleştirmeye devam eden Zelenskiy, "Rus propagandacılarının, tabiri caizse, Buça'da gördüklerinden tüm normal insanların şokuna "Ayna tepkisi" hazırlığına dair yeni bilgiler geliyor. Mariupol'deki kurbanları sanki Rus ordusu tarafından değil de şehrin Ukraynalı savunucuları tarafından öldürülmüş gibi gösterecekler. Bunu yapmak için işgalciler sokaklarda ceset toplar, dışarı çıkarır. Geliştirilen propaganda senaryolarına göre başka yerlerde de kullanılabilir. İnsanlıktan geriye hiçbir şeyi kalmayan istilacılarla uğraşıyoruz. Kendi cinayetlerini haklı çıkarmak için öldürülen insanları propaganda malzemesi olarak sadece sahne olarak alırlar. ve bu, propagandacıların her birinin sorumlu tutulacağı ayrı bir savaş suçudur. Dünya çapında giderek daha fazla ülke, Ukrayna'daki Rus işgalcilerin tüm savaş suçlarının tam ve şeffaf bir şekilde soruşturulması ihtiyacını destekliyor. Her cinayet çözülecek. Cellatların her biri bulunacak. Tecavüz veya yağma yapanların hepsinin kimliği belirlenecek. Sorumluluk kaçınılmazdır" diye konuştu.

"Türk Büyükelçiliği, Kiev'de döndü"

Sözlerinin devamında bugün Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi parlamentolarında konuştuğunu ve bu ülkelere Rusya'ya karşı yaptırımları sertleştirme çağrısında bulunduğunu belirten Zelenskiy yarın da Finlandiya parlamentosuna hitap edeceğini duyurdu. Türk Büyükelçiliği başta olmak üzere bazı ülke büyükelçiliklerini Kiev'e geri taşımaya başladığından bahseden Zelenskiy, "Diğer devletlerin diplomatik temsilcilerinin başkente döndüğünü belirtmek isterim. Türk Büyükelçiliği dün döndü. Litvanya Büyükelçisi bugün döndü. Daha önce Kiev'deki Slovenya Büyükelçiliği çalışmalarına yeniden başladı. Sembolik düzeyde, diplomatik jestler düzeyinde de bize tam olarak ihtiyaç duyulduğu gibi destek veren Ukrayna dostlarına içtenlikle minnettarım. Kiev'de yabancı diplomatik misyonların varlığı büyükelçiliklerin normal çalışması saldırganlara karşı Kiev'in başkentimiz olduğunun açık bir mesajıdır. Rusya'nın eyalet şehri değil, Ukrayna'nın başkenti" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika