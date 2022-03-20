Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yine müzakereleri işaret ederek, "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan hayatı bizim için önemli" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı / Politika