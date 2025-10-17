Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" dedi.

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
