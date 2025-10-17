Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" dedi. - WASHINGTON
