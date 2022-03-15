Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek,... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek,...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek,...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın halihazırda 80 savaş uçağı, yüzlerce tank ve binlerce teçhizat kaybettiğini belirterek, Ukrayna'da Rus ordusunun 19 gün içinde Çeçenistan'daki 2 kanlı ve yıllarca süren savaşta kaybettiğinden daha fazla insan kaybettiğini duyurdu. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Savaş, Rusya, Politika, Haberler

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