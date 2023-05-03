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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, 'Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok.

Politika Haberleri

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, " Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenskiy'nin daha önce defalarca söylediği gibi Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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