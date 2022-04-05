Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi. - NEW YORK
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika