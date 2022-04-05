Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi. - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bucha Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetinin sadece bir örneği" dedi. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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