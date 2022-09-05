Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: 'Ülkemizin güneyindeki iki yerleşim kurtarıldı'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada Ukrayna halkına müjde vererek ülkenin güneyindeki 2 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rus ordusunun kontrolüne geçen bazı topraklar Ukrayna ordusu tarafından geri alınmaya çalışılırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 2 yerleşim alanının işgalden kurtarıldığını söyledi. Zelenskiy geri alınan topraklara düzenlenen harekatla ilgili yaptığı açıklamada, "Donetsk Bölgesi'ndeki 103. kara savunma tugayının 63. taburu askerlerine teşekkür etmek istiyorum. Lysychansk-Siversk yönündeki 54. tugay da iyi ilerleyiş sağladı ve belirli alanlarda yeniden aşama kaydetmeye başladı. 42. motorlu piyade taburundan özellikle bahsetmek istiyorum. Onların kahramanca eylemleri sayesinde ülkemizin güneyindeki iki yerleşim kurtarıldı" dedi. Zelenskiy bu açıklamayı yaptığı sırada ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Timoşenko, Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölgesi'ne bağlı Vysokopilya yerleşim yerinde Ukrayna askerlerinin kurtarılan kente bayrak çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

Mecburi askerlik görevi olan Ukraynalı kadınlara ülkeden çıkış yasağı

Öte yandan Rusya'nın saldırılarından itibaren OHAL nedeniyle 18 ile 60 yaş arasında ülkeden çıkış yasağı konulan Ukraynalı erkeklerin yanı sıra askerlik görevi mecburiyeti bulunan Ukraynalı kadınlara da ülkeden çıkış yasağı konuluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın avukatı Vladimir Smilka, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak, "1 Ekim'den itibaren belirli mesleklere sahip kadınların askerlik için kayıt yaptırmaları gerekiyor. Listede 14 uzmanlık dalı mevcut. Askerlik mecburiyeti bulunan kadınlara da 18-60 yaş arası erkekler gibi OHAL döneminde ülkeden çıkış yasağı uygulanacak. Bu her şeyden önce cinsiyet eşitliği ile belirleniyor. NATO standartlarına yaklaştığımız için sadece silahlanmada değil, askeri kayıt açısından da onlara doğru ilerliyoruz. Bu kayıt hem kadınlar hem de erkekler için aynıdır" dedi. Smilka açıklamasında Ukrayna ordusuna kaç kadın askerin katılacağı konusunda rakam vermedi. - KİEV