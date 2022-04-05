Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti. - NEW YORK
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika