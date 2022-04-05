Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna'nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler, Vladimir Zelenskiy, Güvenlik Konseyi, Rus, Politika, Haberler

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