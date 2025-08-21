Ukrayna Devlet Başkanı Vladimi Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimi Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğini ifade etti. - KİEV

