Ukrayna Devlet Başkanı Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamını teklif etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya'nın Tahıl Anlaşması'nın sona erdiğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın Tahıl Anlaşması'nın sona erdiğini duyurmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hiç kimsenin herhangi bir ulusun gıda güvenliğini yok etmeye hakkı olmadığını belirten Zelenski, "Geçen yıl dünya, Rusya'nın gıda güvenliğine yönelik tehdidi karşısında doğru adımı attı ve Türkiye ve BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Girişimi'ni başlattık. Bu girişimin sonuçları oldukça etkileyici. 45 ülkeye yaklaşık 33 milyon ton tarımsal ürün ihraç edilmiştir. Bu miktarın yüzde 60'ı Afrika ve Asya ülkelerine gitti. Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir de. Tahıl ihracatına ilişkin anlaşma - bu Türkiye ve BM ile yapılan bir anlaşmadır - geçerliliğini korumaktadır. Şu anda ihtiyaç duyulan tek şey bu anlaşmanın dikkatli bir şekilde uygulanması ve dünyanın terörist devlete kararlı bir şekilde baskı yapmasıdır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e girişimin üçlü formatta devam etmesi için resmi mektuplar gönderdiğini söyleyen Zelenski, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'e resmi mektuplar göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ya da benzerinin üçlü bir formatta devam ettirilmesini teklif ettim. Ukrayna, BM ve Türkiye gıda koridorunun işletilmesini ve gemilerin denetlenmesini ortaklaşa sağlayabilir" dedi.