Ukrayna, Danimarka ile yeni savunma yardım paketi görüşüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Ukrayna için yeni savunma yardım paketini görüştüklerini açıkladı. Görüşmede eğitim olanaklarının genişletilmesi ve modern savaş uçaklarının Ukrayna'nın savunmasına entegrasyonunun hızlandırılması da ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Ukrayna için yeni savunma yardım paketini görüştüklerini bildirdi.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Frederiksen ile bir araya geldi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmede Danimarka'nın Ukrayna için yeni 12. savunma paketini ele aldıklarını belirtti.

Danimarka'da Ukraynalı pilotların F-16 uçaklarında eğitiminin sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Ukraynalı askerlerin hedefi, F-16 uçakları için ülkede bir an önce gerekli altyapıyı hazırlamaktır." dedi.

Zelenskiy, görüşmede Ukraynalı askerler için eğitim olanaklarının genişletilmesi ve modern savaş uçaklarının Ukrayna'nın savunmasına entegrasyonunun hızlandırılması konusunun da ele alındığını aktardı.

Danimarka ile mayın temizleme araçlarının Ukrayna'da üretilmesi konusunda anlaşmaları olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu yönde Danimarkalı şirketlerle çalışabileceklerini söyledi.

Zelenskiy, başta gıda ihracatı olmak üzere ülke altyapısı ve limanlarının da sürekli saldırılara uğradığını belirterek, limanları ve tahıl koridorlarının çalışma imkanlarını korumak için neler yapılabileceği konusunu tartıştıklarını sözlerine ekledi.