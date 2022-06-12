Ukrayna'dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru - Haberler

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Ukrayna'dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'dan gıda krizine karşı 2 ülkeye tahıl koridoru

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Dmitro Senik, gıda krizine engel olmak için, Polonya ve Romanya'ya doğru 2 tahıl koridoru açıldığını söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Dmitro Senik, gıda krizine engel olmak için, Polonya ve Romanya'ya doğru 2 tahıl koridoru açıldığını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, tüm dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna, savaş nedeniyle tahıl ihraç edemiyor. Bu durum dünyada büyük bir gıda krizini tetiklerken, Ukrayna İçişleri Bakanı Dmitro Senik, Polonya ve Romanya'ya doğru 2 tahıl koridoru açıldığını bildirdi. Rus saldırıları nedeniyle, Ukrayna'nın Karadeniz'de tahıl ihracatını durdurmak zorunda kaldığını, bunun da fiyatları yükselterek küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Senik, Baltık ülkeleri ile üçüncü bir tahıl koridoru açılması için görüştüklerini açıkladı.

"Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz"

Polonya ve Romanya'ya ne kadar tahıl ihraç edildiği veya edileceği hakkında detay vermeyen Senik, "Bu rotalar mükemmel değil, çünkü belirli darboğazlar oluşturuyor. Ancak bu arada rotaları geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Polonya Romanya Ukrayna Politika Haberler

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