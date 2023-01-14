Ukrayna'da vurulan binada 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentinde düzenlediği füze saldırısında ağır hasar alan apartmandan 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya, Ukrayna'da operasyonlarını sürdürüyor. Rus askerlerinin Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef almasının ardından kentte bir bina ağır hasar aldı. Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentyn Reznichenko saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Rus işgalciler bugün öğleden sonra çoklu füze saldırısı düzenledi. Ülke genelinde hava saldırısı uyarısı yapıldı. Birçok yerleşim yerinde patlama sesleri duyuldu. Lviv ve Harkiv'de altyapı tesisleri vuruldu. Dnipro'da ise Rus füzeleri evlere isabet etti. Dnipro'da 9 katlı bir bina ağır hasar gördü. Çok sayıda insan enkaz altında kaldı. Bölgeden gelen son bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 12'si çocuk yaklaşık 60 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı. - DNİPRO