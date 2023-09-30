Ukrayna'da Uluslararası Savunma Sanayi Forumu düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 30'dan fazla ülkeden 252 savunma şirketinin katıldığı 1. Uluslararası Savunma Sanayi Forumu yapıldı. Forumda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve diğer ülkelerden yetkililer ile savunma şirketlerinin temsilcileri bir araya geldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 30'dan fazla ülkeden 252 savunma şirketinin katıldığı 1. Uluslararası Savunma Sanayi Forumu yapıldı.

Bir otelin konferans salonunda düzenlenen foruma Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un yanı sıra Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç ve diğer ülkelerden yetkililer ile savunma şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Zelenskiy, konuşmasında 30'u aşkın ülkeden 252 savunma şirketinin forumda yer aldığını belirtti.

Forumda, Savunma Sanayi İttifak'ını oluşturduklarını aktaran Zelenskiy, "Dünyanın dört bir yanından silah ve askeri teçhizat üreticileri bu birliğin temel deklarasyonuna katılarak Ukrayna ile birlikte özgür dünyanın cephaneliğini inşa etmeye hazır olduklarını gösterebilirler." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, uluslararası savunma şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Kiev'e gelen Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İsveç ve Çek Cumhuriyeti savunma şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da yer aldığı görüşmede, ortak silah üretim olanakları ve ortaklık konuları ele alındı.

Zelenskiy, görüşmede ülkesi için hava kalkanı ve mayınların temizlenmesinin önemini taraflara belirterek, Ukrayna'da hava savunma sistemleri, uyarı, keşif ve benzeri sistemlerin üretiminin söz konusu olduğunu aktardı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Biz bunu yapmalıyız. Bu, sadece Ukrayna için değil Avrupa ve komşularımız için de yararlı olacaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın yeni özelliklere sahip uzun menzilli füze ve topların üretimiyle de ilgilendiğine dikkati çeken Zelenskiy, "yeni teknolojilerin ve askeri taktiklerin kombinasyonunun Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanmasında yardımı olacağını" kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'da savunma şirketlerine özel imkanlar sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Karşılıklı yarar sağlayan ortaklık olacak. Büyük bir askeri merkez oluşturmak için iyi bir zaman ve yer olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.