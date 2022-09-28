Ukrayna'da ayrılıkçı Luhansk bölgesi, Rusya'ya katılım için Putin'e resmi başvuru yaptı

Ukrayna'daki ayrılıkçı Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde gerçekleştirilen referandumda Rusya'ya katılım kararı çıkmasının ardından Luhansk lideri Leonid Paseçnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi katılım başvurusunda bulundu.

Ukrayna'daki ayrılıkçı Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde gerçekleştirilen referandumda Rusya'ya katılım kararı çıkmasının ardından Luhansk lideri Leonid Paseçnik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi katılım başvurusunda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'da düzenlediği sözde referandumlarda Rusya'ya katılım kararı çıkmıştı. Luhansk lideri Leonid Paseçnik, kararın ardından ilk adımı atarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi katılım başvurusunda bulundu. Paseçnik'in başvuruya ilişkin imzaladığı kararnamede, "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin yeni geleceği ve Rusya Federasyonu'na kabulüne ilişkin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben bir teklif imzaladım" ifadeleri yer aldı.

Ayrılıkçı bölge liderleri Moskova'ya gidecek

Ayrılıkçı bölgelerin, Rusya'ya katılımı için yasal sürecin tamamlanması adına Luhansk lideri Leonid Paseçnik'in yanı sıra Donetsk lideri Denis Puşilin, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki Rusya yanlısı askeri - sivil komite üyelerinin de Rusya'nın başkenti Moskova'ya gideceği öğrenildi.

Öte yandan, tamamlanan oy sayımlarına göre, Zaporijya'da yüzde 93.11, Luhansk'ta yüzde 98.2, Herson'da yüzde 87.5, Donetsk'te ise yüzde 99.23 oranında Rusya'ya katılım için evet oyu çıktı.

Birçok ülke ve uluslararası örgüt referandumların sonuçlarını tanımayacak

Birleşmiş Milletler (BM), yapılan referandumlar sonrası bölgeye gözlemci göndermeyeceklerini duyururken, AB, NATO, ABD, Fransa, İsrail ve Arnavutluk gibi birçok ülke sözde referandumların sonuçlarını tanımayacaklarını bildirmişti. - MOSKOVA