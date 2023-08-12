Ukrayna'da askere alma merkezlerinde değişiklik: Savaş gazileri göreve getirilecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tüm bölgesel askere alma merkezlerinde askere alım şeflerinin görevden alındığını ve onların yerine savaş gazilerinin göreve getirileceğini duyurdu. Zelenski, askere alım merkezlerindeki yolsuzluklar ve ceza davalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, tüm bölgesel askere alma merkezlerinde askere alım şeflerinin görevden alındığını ve onların yerine "savaşın tam olarak ne olduğunu ve savaşta rüşvetin neden vatana ihanet anlamına geldiğini bilen" savaş gazilerinin göreve getirileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısında, bölgesel askere alma merkezlerinde askere alım şeflerine dair yürütülen teftişin sonuçlarının ele alındığını belirtti. Toplantıda Devlet Soruşturma Bürosu, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı gibi devlet dairelerinin kapsamlı raporlar sunduğunu ifade eden Zelenski, bölgesel askere alım merkezlerinin yetkililerine karşı halihazırda toplamda 112 ceza davasının bulunduğunu ve 33 şüphelinin olduğunu belirtti.

"SAVAŞIN NE OLDUĞUNU BİLEN İNSANLAR BU SİSTEMİ YÖNETMELİ"

Tüm bölgesel askere alım şeflerinin görevden alındığını ve onların yerine savaş gazilerinin göreve geleceğini açıklayan Zelenski, "Bu sistem, savaşın tam olarak ne olduğunu ve savaş zamanlarında rüşvetin neden vatana ihanet anlamına geldiğini bilen insanlar tarafından yönetilmelidir. Bunun yerine, cephede bulunmuş ya da sağlıklarını, uzuvlarını kaybettikleri için siperlerde bulunamayan, ancak onurlarını koruyan savaşçılar bu askere alma sistemini emanet edilebilecek kişilerdir. Bu karar Başkomutan Zaluzhny tarafından uygulanacaktır. Bölgesel askere alma merkezlerinin yeni başkanları atanmadan önce Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından incelenecektir" ifadelerini kullandı.

"SAYGINLIKLARINI KANITLAMAK İSTİYORLARSA CEPHEYE GİTMELİLER"

Hakkında cezai soruşturma açılan her 'askeri komiserin' hesap vereceğini vurgulayan Zelenski, "Eğer görevden alınan 'askeri komiserler' ve haklarında herhangi bir suç ya da ihlal kanıtı bulunmayan diğer yetkililer apoletlerini korumak ve saygınlıklarını kanıtlamak istiyorlarsa, savaş cephesine gitmelidirler" dedi.

Askeri sağlık komisyon sisteminin de düzgün işlemediğini söyleyen Zelenski, iki hafta içinde Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin bu konuyla ilgili olarak da bir toplantı düzenleyeceğini ifade etti.