Ukrayna'da 128. Saldırı Tugayı'nın ödül töreni sırasında vurulduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Ukrayna'da Zaparoijya bölgesindeki 128. Saldırı Tugayı'nın ödül töreni sırasında vurulduğu iddiasının ardından soruşturma başlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırı sonucunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, olayın tüm gerçeğinin ortaya çıkarılması ve benzer bir trajedinin yaşanmaması için soruşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

Ukrayna'da, Zaparoijya bölgesindeki 128. Saldırı Tugayı'nın ödül töreni sırasında vurulduğu iddiasının ardından soruşturma başlatıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, 3 Kasım'da Zaporijya bölgesinde 128. Saldırı Tugayı askerlerine yönelik Rusya'nın düzenlediği füze saldırısını değerlendirdi.

Saldırı sonucunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Zelenskiy, "Bu trajedi önlenebilirdi. Savunma Bakanı Rüstem Umerov, yaşananların tüm koşullarını, emirleri kimlerin verdiğini ortaya çıkarmak üzere alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Bu trajediyle ilgili ceza soruşturması başlatıldı, soruşturma devam ediyor." dedi.

Zelenskiy, olayla ilgili tüm gerçeğin ortaya çıkarılmasının ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını önlemenin önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Her asker savaş bölgesinde, düşmanın hava keşif ve ateş alanında, açık havada nasıl davranacağını ve güvenliğini nasıl sağlayacağını bilir. Soruşturma, ölen askerlerin ailelerine ve topluma trajedinin nasıl meydana geldiği ve kimin emirlerinin yanlış olduğu konusunda dürüst cevaplar vermeli."

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mihail Volinets, sosyal medya hesabından, Rusya'nın Zaporijya'da 128. Saldırı Tugayı'nı vurması sonucu 28 askerin öldüğünü, 53 askerin de yaralandığını belirtti.

Rusya, Ukrayna ordusunun 128. Saldırı Tugayı'nı "İskender-M" füzesiyle vurmuştu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Merkezinden (StratCom) yapılan açıklamada, 3 Kasım'da, Rusya'nın Zaporijya yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 128. Saldırı Tugayı'nı "İskender-M" füzesiyle vurduğu belirtilerek, saldırı sonucunda askerlerin öldüğü, sivillerin yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Savunma Bakanlığı başmüfettişliğine ilgili trajediyle ilgili kapsamlı soruşturma yapma talimatı verdiğini aktarmıştı.

Zakarpatya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Viktor Mikita da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 128. Saldırı Tugayı askerlerinin öldürülmesi nedeniyle bölgede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Zaporijya bölgesindeki 128. Saldırı Tugayı'nın, ödül töreni düzenlendiği sırada vurulduğu ileri sürülmüştü.