Ukrayna'da 100 Milyon Dolarlık Rüşvet Soruşturması: Eski Enerji Bakanı Görevden Uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Ukrayna hükümeti, enerji sektöründeki üst düzey yetkilileri kapsayan 100 milyon dolarlık rüşvet soruşturması kapsamında, daha önce enerji bakanı olarak görev yapmış Adalet Bakanı German Galushchenko'yu görevden uzaklaştırdı. Galushchenko, sosyal medya üzerinden hukuki savunma yapacağını açıkladı.

"Hukuki alanda kendimi savunacağım"

Galushchenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kararını kabul ettiğini belirterek, "Soruşturma süresince görevden uzaklaştırılmak medeni ve uygun bir senaryodur. Hukuki alanda kendimi savunacağım ve kendimi kanıtlayacağım" dedi.

Bakanlık düzeyinde ve yönetim düzeyinde toplamda 7 kişi hakkında resmi suçlama yapılmıştı

Ukrayna'da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın (SAPO) tarafından geçtiğimiz yıl bin saatlik telefon kayıtlarının dinlenmesi sonucunda enerji sektöründeki yetkililere yönelik rüşvet soruşturması başlatılmıştı. Soruşturmanın odağında, ülkenin elektrik üretiminin önemli bölümünü sağlayan devlet nükleer enerji şirketi Energoatom yer almıştı. İddialara göre, Energoatom'a hizmet sunan şirketlerden veya tedarikçilerden her sözleşme değerinin yüzde 1015'i oranında "rüşvet" alınmıştı. Bu, ya sözleşmenin iptal olmaması ya da ödemelerin yapılması için zorunlu tutulmuştu. Bakanlık düzeyinde ve yönetim düzeyinde toplamda 7 kişi hakkında resmi suçlama yapılmıştı. Bu isimler, iş adamı Timur Mindich, eski enerji bakanlığı danışmanı Ihor Myroniuk, Energoatom'un Koruma ve Güvenlik Direktörü Dmytro Basov ile Kiev merkezli bir ofiste fonların aklanması için çalışan 4 kişi olarak belirtilmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
