Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: 'Türkiye topraklarında 22 bin Ukrayna vatandaşı bulunmaktadır'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, " Türkiye'ye giriş yapan 844 bin Ukraynalının 822 bini Türkiye'den ayrılmıştır. Bugün itibarıyla ülkede 22 bin Ukrayna vatandaşı bulunmaktadır" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Türkiye'de 147 bin Ukraynalı mültecinin bulunduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bodnar, "Göç İdaresi'nin verilerine göre 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren Türkiye'ye giriş yapan 844 bin Ukraynalının 822 bini Türkiye'den ayrılmıştır. Bugün itibarıyla ülkede 22 bin Ukrayna vatandaşı bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu mülteci statüsüne sahip değildir. Turist olarak, savaşın başından beri ofislerini Türkiye'ye taşıyan şirketlerin çalışanları olarak veya Türkiye ile aile bağlarına sahip olmaları nedeniyle Türkiye'de bulunmakta ve maddi ihtiyaçlarını kendileri karşılamaktadırlar. Şu anda resmi olarak 34 Ukraynalı yetim çocuk ve refakatçileri Türk tarafının himayesindedir. Bunun için bir kez daha minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Umarız Rusya'nın ülkemize karşı başlattığı savaş bir an önce Ukrayna'nın zaferiyle sona erer ve milyonlarca Ukraynalı turist yeniden Türkiye'ye gelmeye devam eder" açıklamasında bulundu. - ANKARA