Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Biz barış istiyoruz

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sonbaharda düzenlenmesi için çalışma yürüttüğü 'barış zirvesi'ne ilişkin, "Biz barış istiyoruz ve buna farklı yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de 'barış zirvesi'nin düzenlenmesi ve olabildiğince uluslararası toplumu buna entegre etmek ve katkı sağlamalarını sağlamak" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Volodimir Bodnar, Rusya-Ukrayna savaşının 2 yıldır sürdüğünü belirterek, "Biz barış istiyoruz ve buna farklı yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de barış zirvesinin düzenlenmesi ve olabildiğince uluslararası toplumu buna entegre etmek ve katkı sağlamalarını sağlamak. Zelenski'nin barış formülü de aslında bu girişimlerin başında geliyor. Barış zirvesi ilk kez geçtiğimiz sene Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde Zelenski tarafından duyuruldu. Ukrayna olarak bunun gerçekleştirilmesi senaryoları üzerinde planlamalar yaptık ve olabildiğince katılımın yüksek olacağı bir zirve düzenlemeyi hedeflemekteyiz" dedi.

'TÜRKİYE İLE SIKI BİR İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ'

Zelenski'nin barış formülünün 10 maddeden oluştuğuna dikkat çeken Bodnar, "Bu maddeler; nükleer güvenlik, gıda güvenliği, enerji güvenliği, ulaşım güvenliği, Ukrayna'da ve bölgede kalıcı barışın tesisi, suçluların cezalandırılması ve savaş başlatan tarafın sorumluluk taşıması gibi maddeler. Bu barış formülünün gerçekleştirilmesine olabildiğince daha fazla katılımcı, partner dahil etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 2 kere güvenlik danışmanları toplantısı gerçekleştirildi. İlkine 35 ülke katılmıştı, 2'ncisine 56 ve bu sayının giderek arttığını görüyoruz. Şimdi ise ulusal güvenlik danışmanları arasında 3'üncü bir toplantının Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı çerçevesinde organize edilmesi üzerine çalışıyoruz. Bu düzenlenecek zirveden de gelecekteki barış zirvesi için bir plan oluşturulmasını ve organizasyonun başlatılmasını umuyoruz. Bu noktada elbette ki Türkiye ile de sıkı bir iş birliği yürütüyoruz ve Türkiye'nin barış formülünün yürürlüğe koyulmasına ilişkin desteği için de minnettarız. Türkiye'nin de özellikle bu maddelerden birinin çalışma grubuna liderlik etme niyetini ve kararlılığını biliyoruz, teşekkür ediyoruz" dedi. Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliği maddelerinden birinin de Ukrayna'dan gıda ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşımının sağlanması ve gıda güvenliği konusunda yaşanan dayanışmalar olduğunu bildiren Bodnar, Karadeniz Tahıl Girişimi gibi uygulanabilirliği kanıtlanmış örnekleri arttırmak için çalışacaklarını söyledi.

'ERDOĞAN VE ZELENSKİ TEMASI OLACAĞINI UMUYORUZ'

Bodnar, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru'nu tekrar canlandırılmasına dair çalışmalarına minnettar olduklarını ifade ederek, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Zelenski arasında da bir temas olacağını umuyoruz. Devamında da bu temasların Takıl Koridoruna olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Ukrayna olarak her zaman alternatif güzergahların da değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü saldırgan Rusya'nın yapıcı tutumuna bağlamak bütün umutları pek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ukrayna'nın önerisi Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin iç sularından geçecek alternatif ve güvenli güzergahların da dikkate alınması ve gerektiğinde kullanılmasıdır. Ukrayna'ya saldıran taraf Rusya'ydı. Şimdi ise Ukrayna'nın liman altyapısını yok ederek Ukrayna ürünlerinin dünyaya çıkmasını engellemeyi hedeflemekteler. Bu noktada Türk diplomasinin gücünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otoritesinin ve sözünün geçerliliğinin oldukça faydalı olacağını ve herkesin beklediği bu olumlu sonucun yakın zamanda geleceğini inanıyoruz" diye konuştu.

'AB İLE MÜZAKERE SÜRECİ BAŞLAYACAKTIR'

Ukrayna'nın hem coğrafi açıdan hem de kültürel açıdan bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayan Bodnar, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerine ilişkin olarak, "Ukrayna Anayasasında net bir madde var; ülkenin AB'ye ve NATO'ya entegrasyonunu devlet sağlamak zorunda. Şu ana kadar AB aday ülkesi statüsüne eriştik. Ancak bu sene veya önümüzdeki sene AB ile müzakere sürecinin başlayacağını ve Ukrayna'nın AB üyeliğinin hızlandırılmış bir şekilde gerçekleşeceğini umut ediyoruz. NATO'ya gelince de onlardan talebimiz aslında Ukrayna'nın ne zaman NATO üyesi olabileceğiyle alakalı bir çalışma yürütmeleri ve bunu bize bildirmeleri" dedi.