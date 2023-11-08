Ukrayna Büyükelçiliği, Zelenski'nin açıklamalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bir röportajında yaptığı değerlendirilmelerle ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamada Zelenski'nin sözlerine dair 'Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması sırasında tüm sivillerin korunmasının ve sivillere insani yardım sağlanmasının önemini vurguladı' denildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bir röportajında yaptığı değerlendirilmelerle ilgili bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamada Zelenski'nin sözlerine dair "Cumhurbaşkanı, İsrail- Filistin çatışmasının tırmanması sırasında tüm sivillerin korunmasının ve sivillere insani yardım sağlanmasının önemini vurguladı" denildi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, bugün yaptığı bilgilendirmede Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin bir ABD haber kanalına yaptığı açıklamalarıyla ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Ukrayna Cumhurbaşkanı röportajında nefreti körükleyen ve terörü kullananlardan bahsederken, Orta Doğu'daki savaşı tırmandırmak ve birçok ülkeyi bu savaşın içine çekmek istedikleri aşikar olan Rusya ve İran'a atıfta bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı'nın terörizmin sponsorları olarak tanımladığı Rusya ve İran, dünya genelinde pek çok ülke tarafından hiçbir kural ya da yasaya uymadıkları bilinen ülkelerdir."

'SAVAŞI DURDURMALIYIZ'

Ukrayna Büyükelçiliği, Zelenski'nin "İnsani koridorlar açmak, esirleri serbest bırakmak, sivillere yardım etmek gerekiyor... Tüm dünya ile bu savaşı durdurmalıyız" sözlerine atıfta bulunarak "Cumhurbaşkanı, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması sırasında tüm sivillerin korunmasının ve sivillere insani yardım sağlanmasının önemini vurguladı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE, LİDERİNE VE HALKINA DA MİNNETTARIZ

Ukrayna'ya karşı milyonlarca Ukraynalı sivili etkileyen haksız ve sebepsiz bir savaş yürütüldüğünün altını çizen Ukrayna Büyükelçiliği, "Bu tür dehşetleri hiçbir şekilde destekleyemeyiz ve dünyayı, sivillerin acılarına son vermek için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz. Ukrayna her zaman ve sürekli olarak insan hayatının korunmasından yana olmuştur" dedi.

Ukrayna Büyükelçiliği açıklamasında ayrıca "Ukrayna'da barışı tesis etme ve dünyayı daha adil bir yer haline getirme çabalarımıza destek veren Türkiye'ye, liderine ve halkına da minnettarız" ifadelerine yer verdi.