SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

Yaptırımlar kaldırıldı, tırlar yola çıkmaya hazır
Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı

Restorandaki rehine krizi cinayetle bitti! Olayın nedeni vahim
İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti

İstanbul Havalimanı'ndaki rezilliğe bakın

Ukrayna Büyükelçiliği'nden Barış Çağrısı: Savaşın Üçüncü Yılında Anma Programı Düzenlendi

Ukrayna Büyükelçiliği'nden Barış Çağrısı: Savaşın Üçüncü Yılında Anma Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yıldönümü sebebiyle bir anma programı düzenledi. Programda diplomatik temsilciler barış çağrısı yaptı ve savaştan etkilenenleri anarak, Türkiye'nin desteğinin önemine vurgu yapıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılına özel anma programı düzenledi. Programda diplomatik temsilciler tarafından barış çağrısı yapıldı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliğince, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Büyükelçilikte gerçekleştirilen programa Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksiy Çernişev'in yanı sıra Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Kevin Hamilton ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun bulunulması ve Ukrayna bayrağının göndere çekilmesi ile başlayan program, Ukrayna milli marşının okunmasıyla devam etti.

Temsilcilerden barış çağrısı

Maslahatgüzar Çernişev, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonucunda hayatını kaybeden Ukraynalıları anarak, bu savaşı kendilerinin başlatmadığını ve savaşın bitmesini en çok Ukraynalıların istediğini kaydetti. Ayrıca Çernişev, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin önemli olduğunu belirterek, barış talep ettiklerinin altını çizdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ise Rusya'nın bu savaşta uluslararası güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Hristiyan ve Müslüman din adamları savaşın sona ermesi ve barışın sağlanması için dua ettiler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

SGK evlere yazı gönderiyor! 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
img

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler
img

Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muslera mı Günay mı? Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi

Okan Buruk'un derbide kime forma vereceği kesin gibi
Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek görenleri şaşırtıyor

5000 yıllık mağarada ziyaretçileri şaşkına uğratan görüntü
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.