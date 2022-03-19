Ukrayna, Belarus ile arasındaki demiryolu ulaşımını kaldırdı

Ukrayna, devam eden Rus saldırılarının ardından Belarus ile arasındaki demiryolları seferlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 gündür devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'ya Belarus üzerinden ekipman sağlamasının ardından Ukrayna, bugün itibariyle Belarus'a tren seferlerinin kaldırıldığını duyurdu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kamyshin, "Rusya, kendi teknik ekipmanlarını artık Belarus üzerinden tren yoluyla Ukrayna'ya sevk edemeyecek. Çünkü Belarus ve Ukrayna arasında tren seferleri iptal edildi. Konunun detaylarını açıklamayan Belaruslu dürüst arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika