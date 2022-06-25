Ukrayna: "Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor" - Haberler

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Ukrayna: "Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
Ukrayna: 'Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor'

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor" dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik engelleri tartışılırken, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, ülkedeki tahılın her ay yüzde 50 artışla Batı ülkelerine yapıldığını açıkladı. Bakan Kubrakov açıklamasında Ukrayna'nın tahıl ihracatının kara yolları ile yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Kubrakov, ülkenin batı sınırında yer alan Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova ile tahıl ihracatının yapıldığını bildirerek, "İhracat konusunda mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve şu anda her şey olumlu ilerliyor. Her ay batı sınırları boyunca tahıl ihracatı hacmini neredeyse yüzde 50 artırıyoruz. Geçen yılki mahsulün acilen ihraç edilmesi gerekmeseydi, birkaç ay içinde limanlarımız aracılığıyla daha önce sahip olduğumuz normal aylık ortalama ticaret hacmine ulaşabilirdik" dedi.

Daha önce yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle 20 milyon tondan fazla Ukrayna tahılının ihracatının yapılamadığı ifade edilmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

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