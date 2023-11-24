Ukrayna Başbakanı, AB'ye Ukrayna'nın sınırdaki ablukayı ele aldığını söyledi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile çevrimiçi bir toplantı yaptıklarını ve Ukrayna'nın bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle olan sınırlarındaki ablukayı ele aldıklarını söyledi.

KİEV, 24 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile çevrimiçi bir toplantı yaptıklarını ve Ukrayna'nın bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle olan sınırlarındaki ablukayı ele aldıklarını söyledi.

Şmıgal Perşembe günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın konuyla ilgili önerilerini AB'ye sunduğunu ve sorunun çözümünde Avrupa Komisyonu'nun yardımına güvendiğini belirtti.

Şmıgal, Ukrayna'nın ayrıca ihracat ve ithalat için hızla alternatif lojistik rotaları geliştirdiğini kaydetti.

Polonyalı taşımacılar 6 Kasım'dan bu yana Ukrayna sınırındaki çeşitli kontrol noktalarında protesto gösterileri düzenleyerek, AB'ye giriş yapan Ukraynalı taşımacılar için izin alma sisteminin geri getirilmesini talep ediyor.

Protestocuların sınır kapılarına yakın yolları ablukaya alması nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, binlerce tır sınırda kontak kapatmış durumda.

Ukraynalı iki tır şoförünün kuyrukta beklerken hayatını kaybetmesinin ardından, Ukrayna sabah saatlerinde Polonya Dışişleri Bakanlığı'na resmi bir nota göndererek sınırdaki ablukanın acilen kaldırılmasını talep etti.

Ukraynalı şoförler için izin sisteminin geri getirilmesini talep eden Slovak göstericiler 21 Kasım'da protestolara katılarak Slovakya ile Ukrayna arasındaki büyük bir sınır kapısını kapattı.

AB geçen yıl Ukraynalı taşımacılar için izin alma gerekliliğini kaldırmıştı.