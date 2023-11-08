Ukrayna, AB katılım müzakerelerine başlamaya yaklaşıyor
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın açıklamasına göre Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerine gelecek ay başlayabileceğine dair olumlu sinyaller aldı. Avrupa Komisyonu'nun tavsiye kararı 8 Kasım'da açıklanacak.
KİEV, 8 Kasım (Xinhua) -- Ukrinform haber ajansının Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'ya dayandırdığı Salı günkü haberine göre Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerine gelecek ay başlayabileceğine dair olumlu sinyaller aldı.
Kuleba, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupalı Komisyon üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna, müzakerelerin başlatılmasına ilişkin olarak Avrupa Konseyi'nin Aralık ayında vereceği karara adım adım yaklaşıyor" dedi.
Kuleba, Avrupa Komisyonu üyeleri arasında Ukrayna'nın üyelik müzakerelerinin başlatılması arzusuna yönelik "genel bir siyasi mutabakat" olduğunu belirtti.
Avrupa Komisyonu, Haziran 2022'de AB adaylığı statüsü kazanan Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin tavsiye kararını 8 Kasım'da açıklayacak.
Müzakerelere ilişkin nihai karar ise Aralık ayında Avrupa Konseyi tarafından verilecek.