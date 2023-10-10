Ukrayna, 2024'te GSYİH'nin Yüzde 21,6'sını Savunmaya Harcayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2024 yılında ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 21,6'sının ulusal savunmaya harcanmasını öngören bir kararnameyi imzaladı. Kararname, gelecek yıl Ukrayna'nın savunma harcamalarının en az 1,69 trilyon grivna (yaklaşık 46 milyar ABD doları) tutarına ulaşmasını öngörüyor.

KİEV, 10 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 2024 yılında ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) en az yüzde 21,6'sının ulusal savunmaya harcanmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

Interfax-Ukrayna haber ajansının Salı günkü haberine göre, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin kararını yürürlüğe koyan cumhurbaşkanlığı kararnamesi, gelecek yıl Ukrayna'nın savunma harcamalarının en az 1,69 trilyon grivna (yaklaşık 46 milyar ABD doları) tutarına ulaşmasını öngörüyor.

Kararname, mevcut askeri-politik duruma bağlı olarak, hükümete 2024 devlet bütçe tasarısında savunma sektörünün finansmanını önceleme talimatı veriyor.

Ukrayna'nın 2023 bütçesinde savunmaya 1,14 trilyon grivna (yaklaşık 31 milyar dolar) yahut GSYİH'nin yüzde 18,2'si oranında harcama yapılması öngörülüyor.