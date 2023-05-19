Uğur Bayraktutan Artvin'de mazbatasını aldı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'de CHP'den milletvekili seçilen Uğur Bayraktutan mazbatasını aldı. Bayraktutan, "Biz burada bugün bu mazbatayı Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri ve Cumhuriyet devriminin yılmaz bekçileri adına alıyorum ve bu yüzden de helal olsun diyorum" dedi.

Artvin'de CHP'den milletvekili seçilen Uğur Bayraktutan, Artvin Adliyesi'ne gelerek Artvin İl Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Onur'dan mazbatasını aldı. Bayraktutan adliye çıkışında partililerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan Bayraktutan şunları söyledi:

"ARTVİN'İ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Sayın basın mensupları biraz önce Artvin Adliyesi'nden, Sayın Başkan'dan ve Kurul'dan 28. Dönem milletvekilliği ile ilişkili mazbatayı aldık, Artvin halkına hayırlı olsun. Bana eşlik eden büyük ailem Cumhuriyet Halk Partisi örgütümle beraber, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz. Belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz, kadın kolları üyelerimiz, gençlik kollarımız ve daha doğrusu en yükseğinden il başkanımızdan sade üyemize kadar ve bunun yanında Millet ittifakı bileşenlerinden ve ayrıca Artvin halkıyla beraber bu güzel ana eşlik etti, bu anlamda çok gururluyuz. Neden Artvin bize 5. dönemde Artvin halkının vekilliğinin onurunu temsil etme hakkını verdi? Buradan söz veriyorum. Bu benim için büyük bir onur ve ailem için de. Ben bugüne kadar Artvin'i iyi bir şekilde temsil ettim, bundan sonra bir söz daha veriyorum çıtayı daha fazla yükselteceğim. Hep beraber çıtanın nasıl yükseldiğini Artvin'in nasıl temsil edildiğini hep beraber göreceğiz. Bu anlamda Artvin'e ve tüm kamuoyuna bir çağrıda bulunuyorum; Seçim kampanyasında demiştim ki 'Bu ülkeyi Mustafa Kemal ülkesi yapacağız' demiştim ve bu konuda hiçbir tereddüttünüz olmasın.

"ÜZERİME AĞIR BİR SORUMLULUK ALDIĞIMIN FARKINDAYIM"

28'inde yani pazar günü bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak 29' unun sabahında Çankaya Köşkü'nde Mustafa Kemal'in köşkünde oturacak ve tek uğraşımız çabamız da budur. Bu anlamda Artvin üzerine düşeni bundan sonra da yapacak ve parti devletini de tarihe gömeceğiz. Buradan sesleniyorum parti devletinin kamu görevlilerine sesleniyorum ve daha önceden de söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin de kamu görevlisi olsunlar ve buradan uyarıyorum. Partiler gelir gider ama önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz burada bugün bu mazbatayı bütün Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri ve Cumhuriyet devriminin yılmaz bekçileri adına alıyorum ve bu yüzden de helal olsun diyorum. Pazartesi Parlamento açılır açılmaz yeminimi yapıp derhal göreve başlayacağım ve hemen Artvin'e geleceğim ve ayın 28'ine kadar yoğun bir programımız var. Tüm Artvin'e hangi siyasi gelenek ve düşüncesinden olsun bu tek adam rejimine karşı ortak paydası olan herkese hadi diyorum ki 'başlıyoruz.' Yolumuz açık olsun, bahtımız açık olsun ayağımıza taş gözümüze yaş değmesin. Bu mazbata benim değildir, burada olan Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'nın ve büyük ailenindir. Bu ben onların adına emanet olarak alıyorum ve üzerimde ağır sorumluluk aldığımın farkındayım. Artvin bu dönemde de beni izleyerek bu benim milletvekilimdir ve bunu hep beraber yaşayacağız. Oy veren ya da vermeyen hiç ayırmıyorum ve hepsine teşekkür ediyorum. Oy vermeyenleri de mahcup edeceğimi de sözünü veriyorum. Bugün burada bize katkı veren bütün kardeşlerime hem şahsım adına hem ailem Cumhuriyet Halk Partisi örgütüm adına, belediye başkanlarımdan başlayarak, il başkanımdan biraz önce ifade etmiştim bu vesileyle en içten şükran duygularımı ifade ediyorum milletimin önünde saygıyla eğiliyorum sağ olun var olun."