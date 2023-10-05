Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi havalimanında gözaltına alındı

Ugandalı muhalif lider Robert Kyagulanyi'nin, Güney Afrika dahil çıktığı yurt dışı gezisinden dönerken havalimanında gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, "Bobi Wine" adıyla da bilinen ünlü şarkıcı ve Ulusal Birlik Platformu (NUP) Partisi lideri Kyagulanyi'nin, yurt dışı gezisinden dönerken resmi görevlilerce havalimanında gözaltına alındığı savunuldu.

Parti Genel Sekreteri David Lewis Rubongoya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkanımız havalimanına iner inmez hükümet görevlileri tarafından gözaltına alındı." ifadesini kullandı.

Uganda polisi iddiaları reddetti

X'te, eski cumhurbaşkanı adayının Entebbe Havalimanı'nda sivil giyimli güvenlik görevlilerince götürüldüğüne dair görüntüler paylaşıldı.

Uganda polisi, iddiaları reddederek başkent Kampala dışındaki ikametgahına kadar Kyagulanyi'ye eşlik edildiğini belirtti.

Polis, "Kamuoyuna NUP Başkanı Sayın Kyagulanyi, Entebbe'den Magere'deki evine kadar güvenlik ekibimiz tarafından başarılı şekilde eşlik edildiğini bildirmek isteriz. Başkan, ailesi ve arkadaşlarıyla birliktedir." ifadesini kullandı.

Muhalefet ise Kyagulanyi'nin gözaltında olduğunu iddia ediyor.

"Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor

Kyagulanyi, 2021 seçimlerinde 79 yaşındaki Yoweri Museveni'ye karışı seçimlere girmiş, yüzde 35 oyla ikinci olmuştu.

Muhalefet, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek, zaferlerinin çalındığını savunmuştu.

41 yaşındaki Kyagulanyi, pek çok kişi tarafından "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor ve 1986'dan beri iktidardaki "Museveni'ye karşı büyük bir tehdit" olarak değerlendiriliyor.

Kyagulanyi, Güney Afrika dahil bir dizi ülkeye ziyaret turuna çıkmıştı.