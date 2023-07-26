Uganda Devlet Başkanı Afrika'daki Ham Madde Rezervlerinin Kıta Dışına Çıkarılmasına Karşı Çıkıyor

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Avrupa ülkeleri, Çin ve Rusya'ya çağrı yaparak Afrika'daki hammadde rezervlerinin kıta dışına çıkarılmamasını ve yerine Afrika'da yatırım yapılmasını istedi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Afrika'daki ham madde rezervlerinin kıta dışına çıkarılmasına karşı çıktığını açıkladı.

???????Museveni, basına yaptığı açıklamada, Afrika'daki hammadde rezervlerini kıta dışına çıkarmamaları için Avrupa ülkeleri, Çin ve Rusya'ya çağrı yaptı.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, "Afrika'dan ham madde almayı durdurun ve Afrika'ya gelip burada üretim yapın." dedi.

Afrika ülkelerindeki kahve üretimini örnek gösteren Museveni, "Afrika kahvenin ana üretim merkezi ancak işlenmemiş kahve üretimi nedeniyle bu sektördeki gelirin çok az bir kısmını alabiliyor." ifadesini kullandı.

Museveni, ham madde almak yerine Afrika'da yatırım yapmanın kıtanın refahını artıracağını vurguladı.

Rusya-Afrika Zirvesi için Rusya'ya hareket eden Museveni'nin açıklamasının zirve öncesi gelmesi dikkat çekti.